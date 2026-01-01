Der große Bluff - Das Howard Hughes Komplott
107 Min.Ab 12
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Der große Bluff - Das Howard Hughes Komplott
Clifford Irving ist verzweifelt: Schon wieder wird eines seiner Manuskripte abgelehnt. Um endlich einen Erfolg zu landen, erfindet er eine abstruse Geschichte: Er gibt vor, an der exklusiven autorisierten Biografie des öffentlichkeitsscheuen Milliardärs Howard Hughes zu arbeiten. Ein Verlag bietet Irving eine riesige Summe für die Rechte an dem Manuskript.
Genre:Historisches Drama, Comedy, Biografie
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Syndicate Films International