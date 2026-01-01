Der Herrscher von Kansas
Der Herrscher von Kansas
Kansas, 1859 – ein Land im Umbruch, zerrissen zwischen Gesetz und Anarchie. Der ehemalige Soldat Cam Bleeker kehrt nach Jahren ins Grenzgebiet zurück, doch statt Frieden erwartet ihn ein Deal mit dem Gouverneur: Bleeker soll den charismatischen Rebellenführer Luke Darcy zur Strecke bringen – im Tausch gegen seine Freiheit. Darcy, selbsternannter Herrscher über Kansas, predigt Unabhängigkeit, doch seine Methoden sind brutal. Bleeker schleust sich in Darcys Bande ein und gerät zwischen Loyalität und Pflicht. Während die Gewalt eskaliert und Darcys Macht wächst, wird Bleeker klar: Der Mann, den er stoppen soll, ist gefährlicher als gedacht – und vielleicht sogar unaufhaltbar. Als Darcys Truppen das Land bedrohen und Bleekers neue Familie ins Visier nehmen, steht er vor der Entscheidung seines Lebens. Doch als Bleeker zum finalen Duell antritt, ahnt er nicht, dass Darcy noch ein letztes Ass im Ärmel hat…