Der Hunderteinjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand
105 Min.Ab 12
105 Min.Ab 12
Der Hunderteinjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand
Witzige Fortsetzung der Komödie "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand": Bereits seit einem Jahr leben Allan und Julius auf Bali und genießen ihren Lebensabend. Doch weil sie kaum noch Rücklagen haben, muss eine lukrative Geschäftsidee her. Da erinnert sich der rüstige Rentner an ein Getränk, das den amerikanischen Marktführern Konkurrenz machen könnte. Jetzt müssen die Freunde nur noch das alte Rezept wiederfinden, dass Allan vor langer Zeit versteckt hat.
Genre:Abenteuer, Comedy
Produktion:SE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LEONINE Licensing AG