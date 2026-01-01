Der jüngste Tag
Die Erde befindet sich auf Kollisionskurs mit einem 23 km großen Asteroiden. Ein abgelöstes Bruchstück schlägt als Meteorit auf die Erdoberfläche und löscht ein Dorf in Peru aus. Die endgültige Katastrophe kann nur verhindert werden, wenn eine von dem Wissenschaftler Corbett entwickelte Nuklearwaffe den Asteroiden gezielt zerstört. Nur Corbett besitzt die notwendigen Zugriffcodes; jedoch wird er von dem Anführer einer afroamerikanischen Vereinigung entführt, der den Tag des Jüngsten Gerichts und damit den von Gott gewollten Weltuntergang ankündigt. Die Regierungsvertreter sehen die einzige Hoffnung in der FBI-Agentin Tyrell, die Corbett aus den Händen des Entführers befreien soll. Mit Hilfe des einsitzenden Verbrechers Reese will Tyrell den Sektenanführer Payne – Erzfeind von Reese – aufspüren. Für die Befreiungsaktion bleiben der Agentin nur 68 Stunden bis der Asteroid die Erde trifft.