Der Ku-Klux-Klan und seine grauenhaften Verbrechen | True Crime Doku
Der Ku-Klux-Klan und seine grauenhaften Verbrechen | True Crime Doku
Der KKK kommt im Juni 1964 in Mississippi in mörderische Stimmung, als der "Freedom Summer" beginnt - eine dreimonatige Initiative zur Registrierung schwarzer Wähler. Eine bewaffnete KKK-Meute stürmt eine örtliche Kirchenversammlung auf der Suche nach dem 24-jährigen New Yorker Michael Schwerner, der sich für Bürgerrechte einsetzt. Schwerner und zwei Mitstreiter, James Chaney und Andrew Goodman, werden später in Philadelphia, Mississippi, von einem stellvertretenden Sheriff namens Cecil Price festgenommen. Doch sie verschwinden spurlos. Die Suche, bekannt als "Mississippi Burning", führt zur Entdeckung ihrer Leichen unter einem Erdwall auf einer örtlichen Farm. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.