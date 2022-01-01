Der lange Weg - The Long Walk Home
96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
Der lange Weg - The Long Walk Home
Alabama, 1950er Jahre: Martin Luther King ruft die schwarze Bevölkerung zum Bus-Boykott auf. Damit ihre afroamerikanische Haushaltshilfe Odessa Cotter (Whoopi Goldberg) nun nicht zu Fuß gehen muss, holt ihre Chefin Miriam (Sissy Spacek) sie mit dem Auto von zuhause ab. Dies führt alsbald zu schweren Konflikten mit ihrem Ehemann Norman (Dwight Schultz), der dem Rat der weißen Bürger angehört, welchem der Boykott ein Dorn im Auge ist und der dagegen etwas unternehmen will. Doch je mehr Miriam die Lebensumstände ihrer Angestellten kennenlernt, desto mehr wird die Hausfrau selbst zur Bürgerrechtlerin… und stellt sich gegen ihren Mann und seine rassistischen Freunde…
Genre:Historisches Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2022 B-Spree Classics / UCM.ONE