Der Lauf seines Lebens - Die wahre Geschichte des David Horton
89 Min.Ab 0
89 Min.Ab 0
Der Lauf seines Lebens - Die wahre Geschichte des David Horton
David Horton ist nicht nur Uni-Professor, sondern auch ein legendärer Ultramarathon-Läufer, der große Erfolge in dem Bereich vorzuweisen hat. Er ist ein All Time-Star in diesem Segment, den Extremläufer überall in der Welt kennen. Nach einer Herz-OP und starken Knieschmerzen eröffnet ihm sein Arzt, dass er umgehend aufhören muss zu laufen. Daraufhin trifft David eine folgenschwere ...
Genre:Drama
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2017 Working Title Agency