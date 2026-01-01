Der letzte Trumpf
Der letzte Trumpf
Nachdem eine Bank ausgeraubt und eine Frau getötet wurde, ruft Sheriff John Frazier eine bewaffnete Truppe zur Verfolgung zusammen, um den flüchtigen Täter zu stellen. Die Verfolgung führt die Männer tief in die raue Wildnis, wo Hitze, Erschöpfung und Misstrauen untereinander wachsen. Schon bald zeigt sich, dass nicht nur der Gejagte ein Geheimnis verbirgt. Jeder aus der Gruppe trägt seine eigene Vergangenheit und verborgene Motive mit sich, die das fragile Gleichgewicht der Gemeinschaft ins Wanken bringen. Während die Spur des Flüchtigen heißer wird, verwandelt sich die Jagd mehr und mehr in ein gefährliches Spiel aus Verdacht und Täuschung. Als die Männer schließlich auf ihren Gegner treffen, eskaliert die Situation dramatisch. Wahrheit und Lüge verschwimmen, und es wird klar, dass Gerechtigkeit nicht immer eindeutig ist.