Der Mann, der zuviel wusste
116 Min.Ab 12
116 Min.Ab 12
Der Mann, der zuviel wusste
Auf einer Reise nach Marokko, die der Arzt Dr. Ben MacKenna mit seiner Frau Jo und dem kleinen Sohn Hank unternimmt, lernt die Familie bei einer Busfahrt den Franzosen Louis Bernard kennen. Tags darauf, als MacKenna und seine Frau einen Markt besuchen, wird Bernard eben dort hinterrücks erstochen. Er schleppt sich zu MacKenna und vertraut ihm sterbend an, dass in London ein Attentat auf einen hochrangigen Politiker geplant ist. Nun ist MacKenna ein "Mann, der zu viel weiß" ...
Genre:Thriller, Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 1956
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH