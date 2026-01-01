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Der Monster Preacher: Höllenqual im Folterkeller

Der Monster Preacher: Höllenqual im Folterkeller

79 Min.Ab 16
Kabel Eins Doku79 Min.Ab 16
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Der Monster Preacher: Höllenqual im Folterkeller

Im Jahr 1986 geht der Teufel in Philadelphia um. Er gibt sich als Pastor aus und entführt, vergewaltigt und foltert mehrere Frauen in einem Kellerverließ. Zwei Frauen überleben die Torturen nicht. Gary Heidnik wird nach einer mutigen Zeugenaussage festgenommen. Zwei seiner überlebenden Opfer erzählen vor der Kamera von den Horrortaten des "Monster Preacher".

Genre:
Spezial, Krimi
Produktion:
US, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH