Der Mustervater - Allein unter Kindern
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Der Mustervater - Allein unter Kindern
Der erfolgreiche Produktmanager Stefan Herrlich ist es gewohnt, dass alles nach Plan läuft - bis eines Tages der Kindergarten, in dem seine Kinder untergebracht sind, abbrennt. Als er dann auch noch seinen Job verliert und seine Frau Ines die Ernährerrolle übernimmt, gründet er kurzerhand einen Privatkindergarten. Doch es kommt noch schlimmer: Als die Erzieherin wegen Unterbezahlung kündigt, sieht sich Stefan gezwungen, den Kindergarten selbst zu führen ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Roxy Film GmbH