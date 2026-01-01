Der neue Zeppelin - Rückkehr einer Legende
51 Min.Ab 6
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Der neue Zeppelin - Rückkehr einer Legende
Ein Luftschiff schreibt Geschichte neu: Die Reportage zeigt den Bau des modernen Zeppelin NT und erzählt, wie Hightech, Handwerk und Tradition eine Legende zurück in die Lüfte bringen. er Zeppelin ist zurück - moderner, leiser und präziser als je zuvor. In Friedrichshafen entsteht ein neues Luftschiff, das über 120 Jahre Ingenieurskunst mit neuester Luftfahrttechnik verbindet. Die Reportage begleitet Konstrukteure, Piloten und Techniker beim Bau des Zeppelin NT und erzählt von einer Legende, die nie verschwunden ist. Zwischen Handarbeit, Hightech und großen Emotionen hebt ein einzigartiges Fluggerät ab.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© welt