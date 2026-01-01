Der Pate
170 Min.Ab 16
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Der Pate
Don Vito Corleone ist der mächtigste Pate von New York. Eines Tages gerät seine Macht ins Wanken: Der Pate will aus moralischen Gründen nicht ins Drogengeschäft einsteigen. Es kommt zum Krieg gegen die konkurrierende Mafia-Familie Tattaglia. Deren erklärtes Ziel ist es, Corleone aus dem Weg zu räumen. Ausgerechnet Sohn Michael, der mit den Geschäften seines Vaters nie etwas zu tun haben wollte, wird nun zum erbarmungslosen Rächer und Nachfolger des Paten ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.