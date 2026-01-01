Der Pfad des Legionärs
96 Min.Ab 16
96 Min.Ab 16
Der Pfad des Legionärs
Mickey Rourke in einer epischen Geschichte über Mut während des Krieges. Zwei römische Legionen bleiben hinter feindlichen Linien in den schneebedeckten Bergen Armeniens stecken. Es droht die Vernichtung. Legionär Noreno, der von hier stammt, muss allein tödliches Terrain durchqueren. Nur so kann er Hilfe holen und den unausweichlichen Angriff verhindern.
Genre:Action, Abenteuer, Geschichte
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film