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Der Pferdeflüsterer

Der Pferdeflüsterer

163 Min.Ab 6
Kabel Eins CLASSICS163 Min.Ab 6
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Der Pferdeflüsterer

Robert Redford und die junge Scarlett Johansson rühren in dieser großartigen Romanverfilmung zu Tränen: Nach einem schweren Reitunfall sind Grace und ihr Pferd Pilgrim traumatisiert. Mutter Annie sieht nur eine Chance, ihre Tochter und das Pferd zu heilen. Sie machen sich auf den langen Weg nach Montana zum berühmten Pferdeflüsterer Tom Booker. Nur zögerlich lassen sich Grace und Pilgrim auf das Experiment ein, doch Booker ist ein harter Brocken - auch für die verheiratete Annie.

Genre:
Drama
Produktion:
US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Walt Disney Company Germany GmbH