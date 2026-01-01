Der Plan
102 Min.Ab 12
102 Min.Ab 12
Der Plan
David Norris ist ein ehrgeiziger junger Politiker mit den besten Chancen auf das Amt des US-Präsidenten. Er lernt die schöne Elise kennen und ist sofort Feuer und Flamme. Kurze Zeit später begegnet er einer Gruppe mysteriöser Anzugträger aus dem Jenseits, die ihm seinen Lebensplan offenbaren. Elise hat darin nichts verloren. David ist jedoch bereit, für die Liebe jeglichen Plan auf den Kopf zu stellen - selbst wenn der von Gott persönlich geschmiedet wurde.
Genre:Science Fiction
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Universal Studios Limited