Der Poseidon Anschlag Teil 1
85 Min.Ab 12
85 Min.Ab 12
Der Poseidon Anschlag Teil 1
An Bord des Luxus-Liners Poseidon freut sich jeder auf die große Neujahrsfeier. Zu diesem Zeitpunkt weiß kaum jemand, welche Gefahr unter ihnen lauert: Ein Terrorist mit einer explosiven Nachricht an die Welt! Pünktlich zum Jahreswechsel explodiert die Bombe... die Poseidon kentert und treibt kieloben im Meer. Die Katastrophe überleben nur Wenige - niemand ahnt, dass der Terrorist selbst unter Ihnen ist. Die Gruppe kämpft sich durch das Schiff nach oben vor, um über die Schiffsschrauben den rettenden Ausstieg zu schaffen. Doch auf ihrem Weg geraten sie von einem Alptraum in den nächsten...
Genre:Action, Abenteuer, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH