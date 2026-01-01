Der Prinzipal - Einer gegen alle
Der Prinzipal - Einer gegen alle
In der Brandel-High-School stehen nicht Mathe, Biologie und Sport, sondern Terror, Rauschgift und Vergewaltigung auf dem Stundenplan. Victor Duncan und seine brutale Gang kontrollieren alles, die Lehrer haben längst resigniert. Doch dann kommt ein neuer Direktor: Rick Latimer (James Belushi). Der junge Lehrer wurde an die Ghetto-Schule strafversetzt, weil er in einem Wutanfall den Porsche des Anwalts, der ihm seine Frau ausspannte, mit einem Baseballschläger bearbeitet hatte. Latimer ist fest entschlossen, die Brandel-Highschool wieder zu dem zu machen, was sie einmal war: eine ganz normale Schule. Mit Hilfe des Hausmeisters Jake Phillips (Louis Gossett Jr.), seiner Kollegin Hilary Orozco (Rae Dawn Chong) und seinem Baseballschläger startet Latimer gegen Duncan (Michael Wright) und seine Gang einen ungleichen Krieg.