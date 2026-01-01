Der Psycho-Pate
91 Min.Ab 12
Der Pate ist ausgebrannt: Don Vito Corleone hat keine Lust mehr auf Mafia-Geschäfte, Mord und Totschlag. Seine Kinder Sonny, Conny und Michael stecken ihn in die Psychiatrie, damit er zur anstehenden Wahl des obersten Mafiabosses wieder der Alte ist. Doch es sieht steht schlecht um den alten Herrn. Wie gut, dass er einen eineiigen Zwillingsbruder hat: Michel ist Fischzüchter am Starnberger See und soll einspringen - dummerweise will er mit seiner Familie nichts mehr zu tun haben.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH