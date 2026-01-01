Der Rebell von Mexiko
Der Rebell von Mexiko
Mexiko, 1863. Während der amerikanische Bürgerkrieg tobt, plant Frankreich, den Habsburger Maximilian als Kaiser von Mexiko einzusetzen. Um das zu verhindern, entsendet Gouverneur Lubbock zwei Männer mit gegensätzlichen Temperamenten: den erfahrenen Texas Ranger Captain Todd Croyden und den cleveren Nordstaatenspion Whitney Randolph. Ihre Mission: herausfinden, wer die amerikanischen Waffenlieferungen an die Truppen von Benito Juárez abfängt. Die Spur führt sie nach Corales, wo sie auf die geheimnisvolle Madeline Danzeeger treffen – Tochter eines zwielichtigen Ex-Offiziers, der eine Privatarmee für Juárez aufgebaut haben soll. Doch nichts ist, wie es scheint. Während Croyden sich auf der Ranch einschleicht, verschwindet Randolph spurlos. Verrat, französische Gewehre und gestohlene Munition deuten auf ein doppeltes Spiel. Als Croyden in das Lager eindringt, wird er enttarnt – und muss sich entscheiden, ob er für die Wahrheit kämpft oder für sein Leben.