Der Revolverheld von Laredo
68 Min.Ab 12
68 Min.Ab 12
Der Revolverheld von Laredo
Im Grenzland von Laredo gerät der Rancher Gil Reardon in eine Verkettung folgenschwerer Ereignisse. Nachdem seine Frau von dem Revolvermann Ben Keefer getötet wurde, wird Gil selbst fälschlich des Mordes beschuldigt und landet im Gefängnis. Es bleibt ihm nur die Flucht, um seine Unschuld zu beweisen und die wahren Täter zu finden. Auf seinem Weg schließt er sich einer jungen Native-American-Frau an, die ihre eigenen Gründe hat, den Keefer-Brüdern gegenüberzutreten. Gemeinsam folgen sie den Spuren durch staubige Pfade, abgelegene Ansiedlungen und das weite Land rund um Laredo. Stück für Stück kommen sie den Brüdern näher, bis es schließlich zur unausweichlichen Konfrontation kommt.
Produktion:US, 1959
Altersfreigabe:
12
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