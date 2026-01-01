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Der rosarote Panther

Der rosarote Panther

111 Min.Ab 12
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Der rosarote Panther

Regisseur Blake Edwards schrieb mit seiner "Der rosarote Panther"-Reihe Filmgeschichte und engagierte mit Robert Wagner und Peter Sellers die Schauspiel-Elite Hollywoods: Das diebische Phantom reist in ein italienisches Örtchen, um dort einen mächtigen rosaschimmernden Diamanten - den sogenannten rosaroten Panther - in seinen Besitz zu bringen. Inspektor Clouseau heftet sich an die Fersen des Verbrechers, um ihn endlich dingfest zu machen.

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 1963
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© MGM International Television Distribution