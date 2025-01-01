Der rote Schatten
89 Min.Ab 12
Horrorfilm von Autor George Baxt mit Anton Diffring: Nachdem ein Eingriff schiefläuft, begibt sich der Chirurg Dr. Rossiter auf die Flucht. Unterwegs lernt er Martin und Angela kennen. Die Drei beschließen, gemeinsame Sache zu machen und treffen kurz darauf auf einen Wanderzirkus. Dr. Rossiter bringt den Direktor zu Fall und nimmt dessen Rolle ein. Als ihn einige Artisten verlassen wollen, häufen sich schreckliche Unfälle, die dem Zirkus den Namen "Circus of Horrors" einbringen.
Genre:Horror
Produktion:GB, 1960
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH