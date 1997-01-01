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Der Schakal

Der Schakal

120 Min.Ab 16
PULS 4120 Min.Ab 16
PULS 4

Der Schakal

70 Millionen Dollar - diesen Betrag soll der berüchtigte Killer "Der Schakal" für den Mord an einem hochrangigen Politiker erhalten. Doch kein Mensch weiß, wer das Opfer sein soll und wann das Attentat stattfinden wird. Deshalb wird der Top-Agent Preston auf den "Schakal" angesetzt und bekommt Verstärkung durch seine russische Kollegin Valentina. Doch den beiden fehlt jeglicher Anhaltspunkt - sie können nur der Blutspur folgen, die der Profi-Killer hinterlässt ...

Genre:
Thriller
Produktion:
US, 1997
Altersfreigabe:
16
DESORIENTIERUNG
Copyrights:
© 1997 UNIVERSAL CITY STUDIOS PRODUCTIONS, INC.