Der Schütze: Schlauster Bankräuber der Geschichte? | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
Ende der 1980er Jahre hält ein raffinierter Bankräuber das FBI in Atem. Sein Markenzeichen ist ein Warnschuss. Seine Ziele sind Banken und so viel Bargeld wie möglich. 8 Jahre lang bleiben seine Überfälle ungelöst, bis das FBI ihm endlich auf die Spur komm. Dies ist der Fall von einem der schlausten Bankräuber der Geschichte des FBI’s, dem sogenannten „The Shootist“. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
