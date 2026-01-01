Der Serienmörder von St. Louis: 7 Leichen in 9 Monaten! | True Crime Doku
Der Serienmörder von St. Louis: 7 Leichen in 9 Monaten! | True Crime Doku
True-Crime-Doku: Als in St. Louis 7 Leichen in 9 Monaten auftauchen, wird schnell klar: Hier treibt ein Serienmörder sein Unwesen! Die Opfer sind alle Prostituierte und werden auf die Gleiche Art und Weise gefunden, nämlich nackt und mit eindeutigen Fesselungsspuren. Wird das FBI den Serienkiller ausfindig machen? Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.