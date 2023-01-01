Der Sommer, als ich fliegen lernte
90 Min. Ab 6
Der Sommer, als ich fliegen lernte
So hat sich Sofia den Sommer nicht vorgestellt: Ferien mit Oma statt Camping mit der Clique. Gemeinsam besuchen sie Großtante Luce, die auf einer kleinen Insel lebt. Hier kennt die 12-jährige niemanden. Empfang oder richtiges Internet gibt es auch nicht. Doch schließlich erlebt sie Tage voller Abenteuer, küsst zum ersten Mal einen Jungen und lüftet ein lang gehütetes Geheimnis.
Genre:Drama, Comedy
Altersfreigabe:
6
