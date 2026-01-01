Der Spiele-Erfinder
108 Min.Ab 12
Der 10-jährige Ivan Drago entdeckt seine Leidenschaft für Gesellschaftsspiele und nimmt an einem Wettbewerb für Spieleerfinder teil. Nachdem er den ersten Preis gewinnt, gelangt er in die fantastische Welt der Stadt Zyl. Doch dort herrschen dunkle Zeiten, denn der Bösewicht Morodian, Besitzer der Firma »Profound Games Company«, will die Stadt zerstören. Ivan findet heraus, dass sein Großvater seinerzeit die Stadt Zyl gegründet hat und es nun an dem Jungen liegt, Morodian zu besiegen und seine Familie zu retten. Ivan muss herausfinden, was es bedeutet ein wahrer Spielererfinder zu sein. Bist du bereit, das Rätsel zu lösen?
Genre:Abenteuer, Familie
Produktion:AR, CA, IT, 2014
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH