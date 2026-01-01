Der Stechlin: Der Dichter und der General
Der Stechlin: Der Dichter und der General
Der Große Stechlinsee, liebevoll nur „der Stechlin“ genannt, liegt 90 Kilometer nördlich von Berlin im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land. Durch Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ und den Erfolgsroman „Der Stechlin“ berühmt geworden, zog er viele Intellektuelle, Künstler und Prominente in seinen Bann, die sich an seinen verwunschenen Buchten Häuser und Villen erbauen ließen. Diese Dokumentation folgt den Spuren von zwei Prominenten, die sich am See kennen lernten und gegensätzlicher nicht hätten sein können: dem Schriftsteller Armin T. Wegener (der im ersten Weltkrieg den Völkermord an Armeniern fotografisch festhielt und wegen seines offenen Protestes gegen die Judenverfolgung im Dritten Reich verhaftet wurde und schließlich emigrierte) und dem preußischen General Karl Litzmann (der schon 1929 der NSDAP beitrat und vom November 1933 bis zu seinem Tode 1936 als Reichstagsabgeordneter das Amt des Alterspräsidenten des Parlamentes innehatte).