Der Sturm – Life on the Line
98 Min.Ab 12
'Linemen' errichten und reparieren Starkstrommasten und sichern damit die landesweite Stromversorgung. Es ist einer der gefährlichsten Jobs der Welt. Diese Lektion musste Beau (John Travolta) auf schmerzliche Weise lernen, als sein jüngerer Bruder und dessen Frau auf tragische Weise starben. Seither kümmert sich Beau um seine Nichte Bailey (Kate Bosworth) und zieht sie alleine groß. Jahre später möchte Baileys Freund Duncan (Devon Sawa) ebenfalls ein 'Lineman' werden, doch Beau steht ihm und seiner Mutter (Sharon Stone) skeptisch gegenüber. Als sich jedoch ein Jahrhundertsturm ankündigt, müssen Beau und Duncan ihre Differenzen überwinden, denn mit dem Zusammenbruch des Stromnetzes stünden unzählige Leben auf dem Spiel - auch Baileys.
Genre:Thriller, Action, Drama
Produktion:US, 2015
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH