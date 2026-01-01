Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Der Supersturm - Die Wetter-Apokalypse

85 Min.Ab 12
Tele 585 Min.Ab 12
Tele 5

Der Supersturm - Die Wetter-Apokalypse

Über dem Norden der USA schießt das Militär ein unbekanntes Flugobjekt vom Himmel. Dort, wo seine Trümmer auf die Erde stürzen, steigt dunkler Rauch auf. Kurz darauf erschüttern heftige Erdbeben, Tornados, Gewitterstürme Seattle. Navy Major Emma Peterson (Dominika Juillet) und ihr Verlobter, der NASA Wissenschaftler Tom Foster, kämpfen mit ihren Kindern ums Überleben.

Genre:
Science Fiction, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Warner Bros. Discovery, Inc.