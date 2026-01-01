Der Todes-Twister
87 Min.Ab 12
87 Min.Ab 12
Der Todes-Twister
New York City wird von einer schweren Unwetterkatastrophe bedroht. Über Manhattan braut sich ein ungewöhnlicher Luftwirbel zusammen, der das Potenzial hat, einen tödlichen Tornado zu entfesseln! Zudem versetzen Eisstürme den „Big Apple“ in eine frostige Schockstarre. Die Meteorologin Cassie Lawrence (Nicole de Boer) versucht, die Ursache für das rätselhafte Wetterphänomen zu finden. Zusammen mit ihrem Ehemann Jim (Sebastian Spence), dem Chef des örtlichen Krisenstabs, muss die Wetterexpertin einen Weg finden, Millionen Menschen vor dem Todes-Twister zu bewahren. - Bei dem kanadischen Katastrophen-Thriller führte der aus Ungarn stammende Filmemacher Tibor Takács Regie („Black Warrant“).
Genre:Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.