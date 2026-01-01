Der Trafikant
106 Min.Ab 0
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Der Trafikant
In den späten 1930er Jahren kommt Franz als 17-jähriger Provinzbursche zu einem – von Johannes Krisch gespielten – Trafikanten in Wien in die Lehre. Dort lernt er nicht nur den gealterten Sigmund Freud, sondern auch die erste Liebe kennenlernt. Als Österreich im Jahr 1938 für den "Anschluss" an das nationalsozialistische Deutsche Reich stimmt, beginnen schwere Zeiten für Franz und seinen Meister, der politisch aufrecht bleibt und weiterhin jüdische Kunden bedient.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2