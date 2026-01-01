Der Typ, 13 Kinder & ich
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Der Typ, 13 Kinder & ich
Esther Ohling lebt mit 13 Kindern in einem baufälligen Häuschen. Ihr fehlt das Geld, um es zu renovieren. Der Chef der Porzellanmanufaktur spekuliert darauf, dass sie ihm das Grundstück verkauft. Als Esther sich weigert, setzt er seinen Neffen Leon Thalbacher auf sie an. Er soll sie mit seinem Charme umstimmen ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH