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Der Typ, 13 Kinder & ich

Der Typ, 13 Kinder & ich

93 Min.Ab 12
ATV 293 Min.Ab 12
ATV 2

Der Typ, 13 Kinder & ich

Esther Ohling lebt mit 13 Kindern in einem baufälligen Häuschen. Ihr fehlt das Geld, um es zu renovieren. Der Chef der Porzellanmanufaktur spekuliert darauf, dass sie ihm das Grundstück verkauft. Als Esther sich weigert, setzt er seinen Neffen Leon Thalbacher auf sie an. Er soll sie mit seinem Charme umstimmen ...

Genre:
Comedy, Romantische Komödie
Produktion:
DE, 2009
Altersfreigabe:
12
DESORIENTIERUNG
Copyrights:
© Seven.One Entertainment Group GmbH