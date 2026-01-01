Der unglaubliche Hulk
132 Min.Ab 12
Dr. Bruce Banner wird bei einem Experiment hoher Gammastrahlung ausgesetzt. Von nun an leidet er unter starken Nebenwirkungen, die ihn im Falle von Nervosität oder Verärgerung in ein riesiges grünes Monster verwandeln lassen, das zwar über übernatürliche Leibeskräfte verfügt, jedoch die Intelligenz eines Kleinkinds besitzt. Die Mutation bleibt nicht lange unentdeckt. Während seine Kollegin Betty zu ihm steht, will Wissenschaftler Talbot "The Hulk" als Kampfmaschine nutzen.
Genre:Action, Abenteuer, Science Fiction, Fantasie
Produktion:US, 2003
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH