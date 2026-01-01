Der Verwegene
Der Verwegene
Arizona, 1884. Will Penny (Charlton Heston) ist ein Cowboy, der seine besten Jahre hinter sich hat – ohne Geld, ohne Hoffnung. Als er von einer brutalen Bande in der Wüste eingekesselt wird, scheint sein Ende besiegelt. Doch im letzten Moment rettet ihn Catherine (Joan Hackett), eine junge Frau auf dem Weg zu ihrem Ehemann, gemeinsam mit ihrem Sohn. Während Catherine Will gesund pflegt, entdeckt er eine Welt, die er nie kannte: Wärme, Nähe, ein Zuhause. Doch mit der Liebe kommt die Gefahr. Will weiß, dass Catherine einem anderen gehört – und die Gesetzlosen sind ihm dicht auf den Fersen, entschlossen, ihn endgültig zu beseitigen. Zwischen verschneiten Bergen und knisterndem Feuer wächst eine verbotene Zuneigung, während draußen die Schatten der Gewalt näher rücken. Für Will Penny beginnt ein Kampf um Leben, Liebe und die letzte Chance auf Glück.