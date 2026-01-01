Der Wächter
32 Min.Ab 12
32 Min.Ab 12
Der Wächter
Ein ehemaliger Techniker wird vom AMS zum Nachtwächterjob gedrängt, da er für die Wirtschaft als zu alt gilt. Mit Hilfe der Pflegerin seiner Mutter schöpft er kurz Hoffnung, doch ein tragischer Vorfall zerstört alles. Ein berührender Blick auf jene, deren sichere Existenz zunehmend bedroht ist.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Albin Wildner, Clara Bacher, Sophie Sy, Bernhard Wenger, Johannes Hoss, Julia Willi, Lukas Meissner