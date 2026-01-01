Der Wasserzoll - Kontrolleinheit See im Einsatz
51 Min.Ab 12
51 Min.Ab 12
Der Wasserzoll - Kontrolleinheit See im Einsatz
Sie retten Leben auf hoher See und machen Schmugglern den Garaus: die Beamten des Deutschen Wasserzolls. Die Reporter haben die Zöllner bei der Arbeit an Bord ihres größten Einsatzschiffs, der Borkum, begleitet. Jeden Tag setzt die 14-köpfige Besatzung ihr Leben aufs Spiel, um Verunglückte zu retten, Schiffsbrände zu löschen oder gegen Piraterie und Schmuggel anzukämpfen.
Genre:Spezial, Dokumentation, Militär
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© welt