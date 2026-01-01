Der Wind in den Weiden
70 Min.Ab 0
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Der Wind in den Weiden
Als der neugierige Maulwurf sein Zuhause verlässt, um die Welt außerhalb seines Baus zu entdecken, beginnt für ihn ein großes Abenteuer. Am Fluss lernt er die freundliche Wasserratte kennen, die ihn mit den Schönheiten der Natur vertraut macht. Gemeinsam begegnen sie dem lebenslustigen Kröterich und dem weisen Dachs. Schon bald erleben die vier Freunde im Wilden Wald aufregende und unterhaltsame Abenteuer, bei denen Zusammenhalt, Mut und Freundschaft immer wieder auf die Probe gestellt werden. Basierend auf dem beliebten Kinderbuchklassiker von Kenneth Grahame begeistert „Der Wind in den Weiden“ mit charmanten Figuren, liebevoller Animation und zeitlosen Geschichten für die ganze Familie.
Genre:Animation, Familie
Produktion:GB, DE, US, 1995
Altersfreigabe:
0
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