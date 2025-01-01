Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Wind von Vilanculos

Dieser Film zelebriert das Kitesurfen und den Umweltschutz in dem afrikanischen Paradies. In "Der Wind von Vilanculos" sehen Sie ein noch nie zuvor durchgeführtes Kitseurf-Rennen vom Festland zu der Insel Bazaruto in Mosambik, einen Kite-Freestyle Wettkampf und eine Spendenaktion für die Organisation "Endangered Wildlife Trust" zum Schutz bedrohter Arten in Südafrika.

Genre:
Spezial, Abenteuer
Produktion:
gb, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Bunker 47