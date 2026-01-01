Der Winterprinz - Miras magisches Abenteuer
94 Min.Ab 6
94 Min.Ab 6
Der Winterprinz - Miras magisches Abenteuer
Weihnachten ist wieder in Gefahr! Drei Jahre sind bereits vergangen, seit Eiril gezwungen war, das Portal zwischen dem magischen Königreich Ridderdalen und unserer Welt zu schließen, um das Weihnachtsfest vor dem Bösen zu schützen. Doch die Dunkelheit kehrt in Gestalt von Lord Snerk zurück, um Eiril von ihrem Thron zu vertreiben und selbst die Macht zu ergreifen. Getrennt von ihrem besten Freund Kevin, der einen Weg zurück nach Ridderdalen sucht, ist Eiril auf ihrer Flucht dazu gezwungen, das Portal zwischen den Welten wieder zu öffnen. Können die beiden Freunde erneut das Fest der Liebe retten und den Geist der Weihnacht in beiden Welten zu neuem Leben erwecken?
Genre:Abenteuer, Familie, Fantasie
Produktion:NO, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH