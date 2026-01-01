Der wunderbare Mr. Rogers
105 Min.Ab 0
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Der wunderbare Mr. Rogers
Tom Hanks schlüpft in die berühmte rote Strickjacke, um Kinderikone Fred Rogers zu verkörpern - nach einer wahren Begebenheit: Als der abgeklärte Journalist Lloyd Vogel den Auftrag erhält, ein Porträt über Fred Rogers zu schreiben, begegnet er ihm zunächst mit Misstrauen. Doch durch Rogers' Empathie entsteht eine Freundschaft, die Lloyd tief berührt - und ihn zwingt, sich mit seiner eigenen Vergangenheit und Verletzlichkeit auseinanderzusetzen.
Genre:Biografie, Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH