Der Zoo
Der Zoo
Dies ist die wahre Geschichte des 12-jährigen Tom Hall (Art Parkinson). Er wird durch seinen Vater, den Zoowärter, an die Liebe zu den Tieren herangeführt und entwickelt eine besondere Beziehung zum Baby-Elefanten 'Buster'. Als im Jahre 1941 der Zweite Weltkrieg an die Tore der nordirischen Hauptstadt Belfast klopft, wird sein Vater als Soldat eingezogen. Von nun an übernimmt Tom dessen Aufgaben und kümmert sich liebevoll um den noch jungen Buster. Als zur Sicherheit der Anwohner der Zoo geschlossen werden soll, mit tragischen Folgen für die Tiere, startet eine ungewöhnliche Rettungsaktion. Tom, unterstützt von seinen Freunden und der liebenswerten, aber verrückten Frau Austin, riskiert alles, um den kleinen Buster vor dem Verderben zu bewahren...