Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Zweite Weltkrieg im Pazifik - Folge 1: Pearl Harbour

Der Zweite Weltkrieg im Pazifik - Folge 1: Pearl Harbour

50 Min.Ab 12
Tempora TV50 Min.Ab 12
Tempora TV
Der Zweite Weltkrieg im Pazifik - Folge 1: Pearl Harbour

Der Zweite Weltkrieg im Pazifik - Folge 1: Pearl Harbour

Am 7. Dezember 1941 überfällt die japanische Luftwaffe den amerikanischen Marinestützpunkt Pearl Harbour auf Hawaii. Ziel ist es, die gesamte Pazifikflotte der USA mit einem Schlag zu zerstören. Amerika wird gedemütigt, doch der Plan misslingt. Die Japaner haben eine Schlacht gewonnen – aber noch lange nicht den Krieg. Im Sommer 1942 beherrscht die US-Navy wieder den Ozean. Trotzdem: In Asien erobern Japans Truppen ein Land nach dem anderen. Nichts und niemand scheint sie aufhalten zu können...

Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH