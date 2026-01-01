Der Zweite Weltkrieg im Pazifik - Folge 1: Pearl Harbour
Der Zweite Weltkrieg im Pazifik - Folge 1: Pearl Harbour
Am 7. Dezember 1941 überfällt die japanische Luftwaffe den amerikanischen Marinestützpunkt Pearl Harbour auf Hawaii. Ziel ist es, die gesamte Pazifikflotte der USA mit einem Schlag zu zerstören. Amerika wird gedemütigt, doch der Plan misslingt. Die Japaner haben eine Schlacht gewonnen – aber noch lange nicht den Krieg. Im Sommer 1942 beherrscht die US-Navy wieder den Ozean. Trotzdem: In Asien erobern Japans Truppen ein Land nach dem anderen. Nichts und niemand scheint sie aufhalten zu können...
