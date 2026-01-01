Detective Knight: Redemption
94 Min.Ab 16
Detective Knight: Redemption
Bruce Willis überzeugt als Detective Knight im zweiten Teil der Action-Trilogie: James Knight sitzt in einem New Yorker Gefängnis, als ein Weihnachtsbomber einen Gefängnisausbruch verübt. Gemeinsam mit seinen Weihnachtsmann-Jüngern terrorisiert der Bösewicht die Stadt. Knight verspricht den Behörden, die Täter zu fassen, wenn er aus dem Gefängnis entlassen und wieder als Detective eingestellt wird.
Genre:Action
Produktion:US, 2023
16GEWALT
