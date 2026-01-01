Deutschlands größte Lohnunternehmer 2 - Stotz: Erfolg durch Tradition und Innovation
Deutschlands größte Lohnunternehmer 2 - Stotz: Erfolg durch Tradition und Innovation
„Stotz – Ein Lohnunternehmen für höchste Ansprüche“ zeigt eindrucksvoll die Zukunft der Landwirtschaft. Mit modernster Agrartechnik, digitaler Vernetzung und präziser Planung setzt die Stotz Agrartechnik GmbH neue Maßstäbe in Effizienz und Leistungsfähigkeit. Ein gewaltiger Maschinenpark mit über 70 Traktoren, leistungsstarken Häckslern und zahlreichen Spezialgeräten ermöglicht den Einsatz auf großen Flächen unter höchsten Anforderungen. Der Film begleitet das Unternehmen durch den intensiven Arbeitsalltag und zeigt, wie innovative Technologien wie XXL-Feldspritzen, Drohnen und hochentwickelte Softwarelösungen die Landwirtschaft revolutionieren. Dabei stehen nicht nur Maschinen im Mittelpunkt, sondern auch der Anspruch, Qualität, Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit zu vereinen. Modernste Fahrzeuge von Herstellern wie Claas und Amazone garantieren maximale Schlagkraft – vom Ackerbau bis zur Energieproduktion in der Biogasanlage. Eine faszinierende Dokumentation über Hightech, Effizienz und die Zukunft moderner Lohnunternehmen.