Deutschlands größte Lohnunternehmer 3 - Büttner: Agrobusiness mit Köpfchen
Deutschlands größte Lohnunternehmer 3 - Büttner: Agrobusiness mit Köpfchen
„Büttner Ökoservice – Lohnunternehmen“ zeigt eindrucksvoll, wie moderne Landwirtschaft Wissen, Technik und Effizienz vereint. Als eines der führenden Unternehmen seiner Branche setzt Büttner nicht nur auf beeindruckende Maschinenleistung, sondern vor allem auf innovative Konzepte und wissenschaftliche Erkenntnisse. Hochqualifiziertes Personal und ein moderner Maschinenpark ermöglichen eine präzise Bewirtschaftung großer Flächen – von der Aussaat bis zur Ernte. Dabei stehen nachhaltige Methoden wie optimierte Fruchtfolgen, Strip-Till-Verfahren und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen im Mittelpunkt. Der Film begleitet das Unternehmen bei vielseitigen Einsätzen in Landwirtschaft, Forst sowie im kommunalen und baulichen Bereich. Leistungsstarke Häcksler, moderne Traktoren und digitale Technik sorgen für maximale Schlagkraft und Effizienz. Gleichzeitig wird deutlich, dass Erfolg heute mehr bedeutet als reine Maschinenstärke: Planung, Know-how und Innovation sind entscheidend. Eine spannende Dokumentation über Agrartechnik, Fortschritt und die Zukunft eines nachhaltigen Agrobusiness.