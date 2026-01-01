Deutschlands Wald im Wandel
50 Min.Ab 6
50 Min.Ab 6
Deutschlands Wald im Wandel
Die deutschen Wälder stehen vor nie dagewesenen Herausforderungen: sei es durch Temperaturschwankungen, Insektenplagen oder den Einfluss des Menschen. Wie sich diese Faktoren auf die Gesundheit unserer Wälder auswirken, wird in dieser Reportage eindrucksvoll gezeigt. Außerdem werden exklusive Interviews mit Forstexperten und Naturschützern über die aktuellen Bedrohungen und die Bemühungen, Deutschlands Wälder zu schützen, geführt.
Genre:Spezial, Dokumentation, Natur, Umwelt
Altersfreigabe:
6