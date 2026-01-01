DEUTZ - Traktoren im Einsatz
DEUTZ - Traktoren im Einsatz
Seit über einem Jahrhundert steht der Name Deutz für Innovation, technische Präzision und Leidenschaft in der Landtechnik. Dieser Film zeichnet die beeindruckende Entwicklung der Deutz-Traktoren von den ersten Experimenten mit dem Otto-Motor bis hin zu den modernen Modellreihen der 1980er Jahre nach. Historische Meilensteine wie das Pfluglokomobil von 1907, die legendären Stahlschlepper und die revolutionären luftgekühlten Dieselmotoren werden ebenso lebendig wie die Menschen, die mit diesen Maschinen gearbeitet haben. Seltene und teils unveröffentlichte Filmaufnahmen lassen vergangene Zeiten auf eindrucksvolle Weise wieder aufleben. Dabei wird deutlich, wie sehr Deutz die Landwirtschaft geprägt und verändert hat. Emotionale Erinnerungen, technische Highlights und eindrucksvolle Bilder verbinden sich zu einer spannenden Reise durch die Geschichte eines echten Klassikers. Ein faszinierender Film für Technikbegeisterte, Landwirte und Liebhaber historischer Maschinen gleichermaßen.