Devil’s Doorway
73 Min.Ab 16
1960, Irland: Zwei Priester untersuchen ein angebliches Wunder in einem abgelegenen Heim für „gefallene Mädchen“. Doch statt göttlicher Zeichen finden sie blutige Wände, flüsternde Schatten und eine dämonische Präsenz, die sich nicht vertreiben lässt. Je tiefer sie graben, desto klarer wird: Das Heim ist kein Ort der Buße – sondern ein Tor zur Hölle. Und wer es betritt, kommt nicht unversehrt zurück.
Produktion:IE, GB, 2018
Altersfreigabe:
16
